So findet sich Spanien als Gewinner der Nations League 2022/23 und Finalist Kroatien sowie die beiden anderen Halbfinalisten, Italien und Niederlande, in Topf 1 in Liga A wieder. Demzufolge befindet sich das Team der deutschen Nationalmannschaft als Zehnter der letzten Nations League in Topf 3. Insgesamt spielen in der Liga A bis C jeweils 16 Nationen sowie in Liga D sechs Nationen gegeneinander. Die Gruppenbegegnungen finden im Modus Hin- und Rückspiel statt.