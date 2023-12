Live: Wie kritisch ist die Lage der Ukraine?

Der Chef des Kiewer Präsidialamtes, Andrij Jermak, ließ am Mittwoch in Washington deutlich erkennen, dass die Ukraine ohne US-Hilfe den von Russland aufgezwungenen Krieg verlieren werde. Das Institute for the Study of War geht weiterhin davon aus, dass die Ukraine strategisch wichtige Gebiete, die noch unter russischer Besatzung stehen, befreien muss, um die langfristige Sicherheit und wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Ukraine zu gewährleisten.