Update am Abend: Verärgerte Ärzte und immer wieder VW

Warum protestieren Ärztinnen und Ärzte?

Welche Auswirkungen hat die Zinswende in den USA?

Interessant ist der Zeitpunkt der sogenannten Zinswende der US-Notenbank, weniger als zehn Wochen vor der Präsidentenwahl am 5. November. Den Start einer neuen Phase von Zinssenkungen so kurz vor dem Urnengang hat es bisher nur zweimal gegeben: 1976 und 1984. Notenbankchef Jerome Powell ist sich dessen bewusst und wird nicht müde zu betonen, dass politische Erwägungen bei Zinsentscheidungen keine Rolle spielen.

Und täglich grüßt die Desinformationskampagne aus Moskau

Am Montag haben Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR Belege dafür veröffentlicht, dass eine russische Firma im Dienste des Kreml mit Falschinformationen in Deutschland "die Zukunftsangst erhöhen" und rechte Parteien stärken soll. Am Dienstag sperrte der Facebook-Mutterkonzern Meta den russischen Sender RT auf seinen Plattformen , weil dieser gezielte Desinformationskampagnen betreibe und dabei versuche, die Kontrollmechanismen der Plattform zu umgehen.

Hat VW die Öffentlichkeit und Investoren getäuscht?

Seit Jahren wird das Engagement von Volkswagen in der Unruheprovinz Xinjiang kritisiert. Dort unterdrückt Peking systematisch die Minderheit der Uiguren. Mit einem Prüfbericht wollte Volkswagen beweisen, dass in seinem Werk in der Stadt Ürümqi keine Menschenrechte verletzt werden. Doch der Report von Ende 2023 ist voller Mängel, belegen Recherchen von ZDF, "Der Spiegel" und "Financial Times":