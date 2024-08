Update am Abend: Armes Afghanistan und Abflug-Probleme

Guten Abend,

Die Menschen leiden unter Hunger und Armut: Kinder müssen betteln, Tausende Männer warten vergeblich auf Arbeit und Frauen dürfen kaum arbeiten. Die Taliban schieben die Schuld an der Not im Land auf die Vergangenheit und verlangen Hilfe von anderen Ländern - auch aus Deutschland.

Warten auf den Abflug 1.0

Dieses Mal waren die Flughäfen in Köln/Bonn, Berlin und Nürnberg betroffen. Der Flugbetrieb wurde zeitweise eingestellt und es kam zu Verspätungen. Auch in Stuttgart gab es Proteste.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verurteilte die Aktionen als "gefährlich und dumm". Sie kündigte an, die Flughäfen zu besserer Sicherheit zu verpflichten. Bei den Aktionen heute waren Löcher in Zäunen und Bolzenschneider entdeckt worden.

Warten auf den Abflug 2.0

Und täglich grüßt das Murmeltier - aus dem Spielautomat. Vor rund zwei Wochen versuchten Besucher einer Eisdiele in Hollidaysburg in Pennsylvania, sich Plüschtiere aus einem Automaten zu greifen. Statt Kuscheltieren blinzelte ihnen ein echtes Murmeltier aus dem Glaskasten entgegen. Der Spielautomat konnte geöffnet werden und das Murmeltier, inzwischen nach der Eisdiele auf den Namen Colonel Custard getauft, bekam seine Freiheit zurück.

Wie er in das Gebäude und dann in den Automaten gelangen konnte, wisse niemand, sagte eine Managerin des Geschäfts. Vermutlich sei es einen Trichter hochgeklettert, der mit der Maschine verbunden sei und dann zu den Plüschtieren gerutscht.

Rund sieben Millionen Dollar für fast 50 Jahre unschuldig im Gefängnis: Der Afroamerikaner Glynn Simmons war zu Unrecht wegen Mordes verurteilt worden und saß 48 Jahre im Gefängnis. Dafür bekommt er nun eine Entschädigung in Höhe von 7,15 Millionen Dollar (rund 6,5 Millionen Euro). Laut seinen Anwälten sei das aber erstmal nur eine Teileinigung und der Rechtsstreit dauere an.

Zunächst gehe es jedoch um andere Themen, sagte er in einem Podcast des Nachrichtenportals Politico. "Alle müssen sich klarmachen, auch jetzt meine Partei, was wir eigentlich wollen."

Ein eigenes Haus mit Garten oder eine Wohnung in guter Lage in der Stadt - das war früher für viele in Deutschland ein erreichbares Ziel. Inzwischen ist das oft schwierig. Ganz normal wohnen - warum geht das für viele nicht mehr? Dieser Frage geht Eva Schulz in der Doku "Am Puls - Ich will doch nur wohnen!" nach. (43 Minuten)