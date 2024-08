Gaza-Verhandlungen: Neue Hoffnung auf Durchbruch

Die Hamas störte sich zuletzt vor allem an Israels Wunsch nach einer dauerhaften Präsenz seiner Truppen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Von dortigen Kontrollen erhofft sich Israel , mutmaßlich militante Palästinenser aufzuspüren. Streit gibt es zudem über die Details eines Austauschs von Geiseln in der Hand der Hamas gegen Palästinenser in israelischer Haft. Die Hamas fordert die Entlassung ranghoher Mitglieder, die als Drahtzieher von Anschlägen verurteilt wurden, bei denen Israelis getötet wurden.