Update am Morgen : Mehr Entwicklung, weniger Migration

"Die Betonung liegt auf mit", hat Angela Merkel im November 2019 in einer Folge ihres Video-Podcasts gesagt, als sie zum CwA-Treffen nach Berlin einlud. Das Projekt wurde 2017 gegründet, in ihrer Amtszeit, als schon einmal das Thema Migration ganz oben auf der Agenda stand. Damals entstand der Gedanke, dass es auch in Europas Interesse ist, Ländern in Afrika bessere Entwicklungschancen zu geben: Wer in einem Land lebt, das seiner Bevölkerung eine Perspektive bietet, muss nicht anderswo nach einem besseren Leben suchen.