Update am Morgen: Murmeltiertag für die Ampel

Guten Morgen,

erinnern Sie sich an die Szene, in der Bill Murray jeden Morgen aufs Neue im Bett hochschreckt und im Radio immer derselbe Song läuft: "Babe, I got you Babe." In dem Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" muss Murray immer und immer wieder denselben Tag durchleben. Den Murmeltiertag. Heute ist Murmeltiertag für die Ampel

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagt, die vergangenen vierzehn Tage seien "unnötig wie ein Kropf" gewesen.

Die Menschen erwarten von der Regierung, dass sie ihre Arbeit macht, nicht darüber redet, wieso die Arbeit schwer ist. Robert Habeck, Wirtschaftsminister

Nun kann die Regierung heute nicht wie üblich ihre Arbeit machen. Denn das Kabinett, das sonst immer mittwochs tagt, fällt heute aus. Im Gespräch ist, dass man sich nun ohne ein Treffen einigt und am Ende eine schnöde Pressemitteilung verschickt. Vielleicht heute. Vielleicht morgen. Vielleicht am Freitag. Murmeltiertage für die Ampel.

Im Film wird Bill Murray am Ende durch seine Kollegin erlöst, denn sie verliebt sich in ihn und durchbricht die Endlosschleife. Nun muss die Ampel ja nicht gleich ihre Liebe wiederentdecken. Aber ein Ende des Streits wäre dann doch schön. Denn den kann man genauso wenig ertragen, wie jeden Morgen von "Babe, I got you Babe" geweckt zu werden.

Einen guten Start in einen neuen Tag wünscht Ihnen

Dominik Rzepka, Redakteur im ZDF-Hauptstadtstudio

Lage im Nahost-Konflikt

USA genehmigen neue Milliarden für Israel : Die US-Regierung hat Rüstungsverkäufe an Israel in großem Umfang genehmigt. Kritiker forderten, Waffenexporte zu begrenzen oder zu unterbrechen.

USA verurteilen Ben-Gvirs Tempelberg-Besuch: Israels Polizeiminister Ben-Gvir hat wiederholt auf dem Tempelberg gebetet. Kritik kommt aus den USA und weiteren Ländern. Für die Juden ist der Tempelberg der heiligste Ort, aber mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee stehen auf der Anhöhe auch einige der heiligsten Stätten des Islams. Israels Polizeiminister Ben-Gvir hat wiederholt auf dem Tempelberg gebetet. Kritik kommt aus den USA und weiteren Ländern. Für die Juden ist der Tempelberg der heiligste Ort, aber mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee stehen auf der Anhöhe auch einige der heiligsten Stätten des Islams.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Laut Selenskyj 74 russische Orte unter Kontrolle: Die Ukraine hat laut Präsident Wolodymyr Selenskyj 74 russische "Siedlungen unter ihrer Kontrolle". Zuletzt war Kiew in den Westen Russlands vorgerückt. Die Angaben sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Hoffnung auf Frieden im Sudan? In Genf finden heute Gespräche dazu statt, wie man die humanitäre Situation im In Genf finden heute Gespräche dazu statt, wie man die humanitäre Situation im Sudan verbessern kann. Die USA haben dazu sowohl die sudanesische Armee als auch die rivalisierende RSF-Miliz eingeladen, die sich seit mehr als einem Jahr bekämpfen. Ob beide teilnehmen, ist allerdings fraglich. Im Sudan spielt sich eine der größten humanitären Krisen der Welt ab. Millionen Menschen sind auf der Flucht und hungern.

WHO berät über Ausbruch von Mpox-Krankheit: Wegen der Ausbreitung einer neuen, ansteckenderen Variante des Mpox-Virus berät heute der Notfallausschuss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) darüber, ob die höchste Alarmstufe ausgelöst werden soll. Am stärksten von dem Ausbruch ist bisher die Republik Kongo betroffen, dort gab es Anfang August mehr als 14.000 bestätigte Fälle. Bereits im Mai 2022 war wegen Mpox (früher als Wegen der Ausbreitung einer neuen, ansteckenderen Variante des Mpox-Virus berät heute der Notfallausschuss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) darüber, ob die höchste Alarmstufe ausgelöst werden soll. Am stärksten von dem Ausbruch ist bisher die Republik Kongo betroffen, dort gab es Anfang August mehr als 14.000 bestätigte Fälle. Bereits im Mai 2022 war wegen Mpox (früher als Affenpocken bekannt) eine gesundheitliche Notlage ausgerufen worden.

Thailands Verfassungsgericht zu möglicher Amtsenthebung: Im Mai hatten konservative Senatoren Klage gegen den Regierungschef Srettha Thavisin eingereicht. Sie warfen ihm vor, mit der Ernennung des Politikers Phichit Chuenban zum Minister gegen die Vorschriften verstoßen zu haben, weil dieser vorbestraft ist. Als möglicher Nachfolger wird Anutin Charnvirakul gehandelt, der stellvertretende Ministerpräsident und Vorsitzende der Bhumjaithai-Partei.

Grafik des Tages

Vor 75 Jahren wählten die Menschen in der noch immer vom Krieg gebeutelten Bundesrepublik Deutschland zum ersten Mal ihr Parlament. Es waren die ersten demokratischen Wahlen seit 1932. Wahlsieger wurde die Union, gefolgt von SPD und FDP:

Quelle: zdf

Gesagt

Ein Boot nach Nordamerika zu nehmen, ist im Grunde genommen unmöglich. Greta Thunberg, Klimaaktivistin 2019

Und dann tat sie es doch: Heute vor fünf Jahren startete Klimaaktivistin Greta Thunberg in einer Segeljacht von England über den Atlantik. Dort nahm sie an der UN-Klimakonferenz in New York teil. Die medienwirksame Reise sorgte tagelang für Schlagzeilen.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 13.08.2024 | 1:37 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch gibt es bereits am Vormittag im Westen und Nordwesten teils kräftige Gewitter. Sonst beginnt der Tag mit viel Sonne. Am Nachmittag nimmt dann auch im Süden die Gewittertätigkeit zu. Die Temperatur steigt auf Werte von 24 bis 34 Grad.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Anna Grösch