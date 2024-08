Update am Morgen: Deutschland - nicht nur Meckermeister?

zum Frühstück heute ein trockenes statistisches Brötchen: Dieser Freitag bringt die neusten Arbeitsmarktzahlen. Früher beschrieben sie einen Mangel an verfügbarer Arbeit, heute sorgen wir uns wegen des Mangels an Menschen für alles, was anfällt. Aber so, wie die Migrationsdebatte nach Solingen und vor einem emotional aufgeladenen Wahlwochenende geführt und auch international gespiegelt wird, werden echte Fachkräfte aus aller Welt es sich dreimal überlegen, ob sie nach Deutschland kommen wollen. In ein Land, in dem jemand, der optisch aus dem biodeutschen Rahmen fällt, befürchten muss, schief angeguckt zu werden.