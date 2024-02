Update am Abend: EU-Atombomben und Kallas-Fahndung - der Tag

Guten Abend,

wurden Sie schon einmal im Internet beleidigt? Falls ja, sind Sie keineswegs allein. Rund 49 Prozent der Menschen ist es schon einmal so ergangen, das hat eine neue Umfrage des "Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz" ergeben.

Besonders betroffen: junge Frauen. Jede dritte Frau zwischen 16 und 24 Jahren gab an, selbst beleidigt, bedroht oder angefeindet worden zu sein. Fast jede Zweite hat bereits ungefragt ein Nacktfoto geschickt bekommen. Aber auch Politikerinnen und Politiker, Menschen mit Migrationshintergrund und queere Menschen sind stark betroffen.

Fehlplanungen bei der Bundeswehr

"Mittlere Kräfte" oder mittlere Katastrophe? Nach Recherchen von ZDF frontal gibt es bei der Bundeswehr erhebliche Einschränkungen bei der Verlegbarkeit der neuen "Mittleren Kräfte" im Falle eines russischen Angriffs auf das Baltikum. Es fehle an Fahrzeugen:

Apropos Baltikum: Warum Russland nach der estnischen Premierministerin fahndet

Die Verschärfung im Ton zwischen Russland und seinen Kritikern treibt seltsame Blüten: So hat Russland die estnische Regierungschefin Kaja Kallas - die als eine der schärfsten Kritiker Putins gilt - nun offiziell zur Fahndung ausgeschrieben. Laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow werden Kallas feindselige Handlungen gegen Russland und die "Schändung des historischen Gedächtnisses" vorgeworfen.

Warum Katarina Barley von einer europäischen Atombombe spricht

Europa kann sich nicht mehr auf die USA als Schutzmacht verlassen. Das haben zuletzt wieder die Aussagen von Donald Trump klar gemacht, der realistische Chancen hat, in diesem Jahr wieder zum US-Präsidenten gewählt zu werden. Im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" sagte Europapolitikerin Katharina Barley ( SPD ), im Rahmen einer europäischen Armee könnten auch europäische Atombomben ein Thema werden. Man müsse Putins Drohungen ernst nehmen.

Was heute in der US-Politik wichtig war

So viele Menschen wie noch nie haben den Superbowl vom vergangenen Sonntag in den USA im TV gesehen. Damit geht das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers in die US-Geschichte als die meistgesehene TV- und Streaming-Übertragung jemals ein.