US-Vizepräsidentin:Harris: "Bereit, meinem Land zu dienen"

Die Anmerkungen lösten neun Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA , bei der Biden voraussichtlich gegen seinen Vorgänger Donald Trump von den Republikanern antreten wird, Wirbel aus. Wähler sehen Bidens hohes Alter als eine große Schwäche des US-Demokraten an, der bereits der ältesten Präsident in der US-Geschichte ist und immer wieder mit Versprechern und Verwechslungen für Aufsehen sorgt.