Update am Morgen : Atomkraftwerke im Krieg

In den nächsten Tagen plant der Chef der IAEA, Rafael Grossi, dort einen Besuch - am Montag war er zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Wasserkraftwerk nahe des AKW. Die Ukrainer halten das Nordufer, die russische Armee kontrolliert das Südufer. Ein Atomkraftwerk mitten in einem Gebiet also, in dem aktiv gekämpft wird - und das seit Wochen und Monaten.