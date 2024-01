Update am Abend: Bahn, Bauern, Beckenbauer - der Tag kompakt

Guten Abend,

wie gerne würde man titeln "Bewegung im Bahn-Tarifstreit". Noch aber ist nicht klar, was die Lokführergewerkschaft GDL vom neuen Angebot des Unternehmens hält. Klar dagegen ist, dass es weitere Bauernproteste geben wird. Und in München geht es "kaiserlich" zu beim Abschied von Franz Beckenbauer. Der Nachrichtentag kompakt:

Agrar-Kürzung bleibt, Protest auch

Die Koalition bleibt dabei: Die Agrar-Diesel-Subventionen fallen schrittweise weg. Daran rüttelte auch der Haushaltsausschuss in seiner Etat-Sitzung nicht. Die Reaktion kommt heute prompt: Verbandspräsident Joachim Rukwied kündigt ab nächster Woche "nadelstichartig" neue Protestaktionen an. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es am Wochenende: Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft will am Rande der Grünen Woche in Berlin demonstrieren.