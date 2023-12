Update am Morgen: Die Worst-Case-Szenarien der Linken

Guten Morgen,

in Worst-Case-Szenarien denken und leben, das kann wohl keine Partei so gut wie die Linkspartei . Hier ein paar Beispiele der letzten Zeit:

Um 10 Uhr entscheidet das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe auf Antrag der Unionsfraktion, ob die Bundestags-Pannen-Wahl in Berlin komplett oder teilweise wiederholt werden muss. Teilweise hieße: nur in einzelnen Wahlbezirken. Komplett hieße: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2023 würden für ungültig erklärt werden und es müsste binnen 60 Tagen neu gewählt werden. Die Wiederholungswahl würde am 11. Februar stattfinden. Sollten Lötzsch oder Gysi das Direktmandat verlieren, war es das für alle.

Lage im Nahost-Konflikt

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Was heute noch wichtig ist

Seit 2018 muss in Bayern in jedem staatlichen Gebäude ein gut sichtbares Kreuz hängen. Ministerpräsident Markus Söder ( CSU ) hatte das öffentlichkeitswirksam als eine seiner ersten Amtshandlungen erlassen. Doch der sogenannte "Kreuzerlass" liegt mittlerweile vor dem Bundesverwaltungsgericht, das heute seine Entscheidung darüber verkünden will.

Zahl des Tages

27.048 verschiedene Postleitzahlen gibt es in Deutschland laut Zahlen der Deutschen Post vom Juli. Darunter sind demnach fast 8.200 für Orte, etwa 15.000 für Postfächer sowie 3.100 für Großkunden. Am 19.12.1943, also vor genau 80 Jahren, wurde das damalige Reichspostgebiet in Postleitzahlen eingeteilt. Seit 1993 sind die Postleitzahlen in Deutschland fünfstellig.