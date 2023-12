UN-Sicherheitsrat verschiebt Abstimmung über Gaza-Resolution

In dem Resolutionsentwurf, der am Montag vorlag, wurde eine "dringende und nachhaltige Einstellung der Feindseligkeiten" gefordert, um ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfslieferungen an die große Zahl von Zivilisten sicherzustellen, die in dem Küstengebiet dringend Lebensmittel, Wasser und Arzneien benötigen.