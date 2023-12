USA regen "chirurgische" Einsätze von israelischer Armee an

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat nach eigenen Angaben bei seinem Besuch in Israel über einen Übergang zu weniger intensiven, "eher chirurgischen" Einsätzen im Gazastreifen gesprochen. In jedem Krieg gebe es Phasen, sagte Austin vor der Presse. Benötigt werde eine detaillierte, durchdachte Planung.

Der Druck auf Israel steigt, seine Militärstrategie zu ändern. Derweil wird über die Freilassung von Geiseln verhandelt. 18.12.2023 | 1:34 min

Galant: Werden "schrittweise zur nächsten Phase übergehen"

Israels Verteidigungsminister kündigte seinerseits einen schrittweisen Übergang zu einer neuen Phase des Einsatzes im Gazastreifen an. "Ich kann Ihnen sagen, dass wir bald in der Lage sein werden, zwischen verschiedenen Abschnitten im Gazastreifen zu unterscheiden", sagte Galant vor Pressevertretern.

Austin: USA sind "Israels größter Freund"

US-Präsident Biden hat die Vorgehensweise Israels im Gazastreifen kritisiert und gefordert, dass Zivilisten besser geschützt werden. Der Druck im eigenen Land war zuletzt gewachsen. 16.12.2023 | 2:30 min

US-Regierung: Arbeiten an neuem Geiselabkommen

Während sich Austin in Israel aufhielt, erklärte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, die US-Regierung arbeite an einer neuen Vereinbarung zur Freilassung der Geiseln in den Händen der islamistischen Hamas. "Aber ich kann nicht sagen, dass wir an einem Punkt sind, an dem eine weitere Vereinbarung unmittelbar bevorsteht", sagte Kirby in Washington.