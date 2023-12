Armeesprecher: Gaza-Krieg hätte "in zwei Tagen" enden können

Nie zuvor habe eine Armee "für die Gegenseite so viele humanitäre Korridore eingerichtet", sagt Major Arye Sharuz Shalicar, israelischer Armeesprecher, im ZDF-Morgenmagazin. 15.12.2023 | 5:23 min

... zum Vorwurf, die israelische Armee nehme zivile Opfer in Kauf

MIt Blick auf die zivilen Opfer im Gazastreifen in Israels Krieg gegen die Hamas sagt Shalicar, dass die israelische Armee "langsam, besonnen und so präzise wie möglich" vorgehe. "In einem Krieg, wo sehr viel Nebel herrscht, wo sehr viele Terroristen sich in zivilen Objekten befinden und in Tunneln unter zivilen Objekten."