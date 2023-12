Update am Abend: Winterstürme und Nadelstiche

Update am Abend

Guten Abend,

es geht auf Weihnachten zu. Zur Vorbereitung haben wir heute ein paar Tipps für die Feiertage im Programm, zum Beispiel, wie sich Streitigkeiten mit der Familie vermeiden lassen. Außerdem geht es um den Kettensäge-schwingenden Präsidenten von Argentinien und die Frage, ob regionales Obst und Gemüse immer nachhaltiger ist als Ware aus der Ferne.

Beginnen möchte ich allerdings mit einem Vorfall, der uns schon Anfang Oktober beschäftigt hat:

Was ist Tino Chrupalla in Ingolstadt passiert?

Der AfD-Vorsitzende war am 4. Oktober auf einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei und wollte eigentlich eine Rede halten. Kurz vor seinem Auftritt wurde er jedoch mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort zwischenzeitlich sogar auf der Intensivstation behandelt. Später sprach er von einem Anschlag, der auf ihn verübt worden sei. Ganz klar war nie, was genau da in Ingolstadt passiert ist.

Heute meldete sich nun die Staatsanwaltschaft Ingolstadt mit dem Ergebnis der Ermittlungen: Man habe keine konkreten Hinweise oder Anhaltspunkte für einen Angriff feststellen können. Ein Gutachten von Rechtsmedizinern aus München geht davon aus, dass Chrupalla mit einer Pinnadel in den Arm gestochen wurde. Viel Aufregung um augenscheinlich wenig - aber schön, dass wir das auch geklärt haben.

Wo wird es in den nächsten Tagen stürmisch?

Quelle: dpa

Dass die Weiße Weihnacht wohl für die meisten von uns vom Winde verweht wird , haben wir Ihnen ja gestern schon eröffnen müssen. Es kommt aber wohl noch etwas stürmischer: Ein Sturmtief erfasst in den nächsten Tagen Teile Deutschlands. In einigen Regionen werden Sturmfluten erwartet, auch mit Orkanböen muss gerechnet werden. Nur im Bayerischen Wald wird mit viel Schnee gerechnet.

Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst geben allerdings auch eine leichte Entwarnung:

Auch wenn es an den Küsten und in exponierten Berglagen für Orkanböen reicht, wird (Sturmtief) 'Zoltan' nicht in die Geschichte der großen Winterstürme eingehen. Christian Herold, Meteorologe

Wie läuft es für den Kettensägen-Präsident in Argentinien?

Quelle: AFP/Marcos Gomez

Vor zehn Tagen ist Javier Milei Präsident von Argentinien geworden. Eventuell erinnern Sie sich an die absurde Szene, wie er vor einer Tafel steht, die Namen verschiedener Ministerien abreißt und "weg damit" ruft. Oder seine Wahlkampfauftritte mit einer Kettensäge, mit der er - symbolisch - die öffentlichen Ausgaben des Staates kürzen will.

Nun, ohne Widerstand wird er das nicht schaffen. Heute wollen zahlreiche Organisationen in Buenos Aires gegen die bereits verkündeten Sparmaßnahmen auf die Straße gehen. Die Armee ist angewiesen, hart gegen die Demonstranten vorzugehen. Wie gut Mileis Sparpläne beim Rest der Bevölkerung ankommen, hat unser Südamerika-Experte Tobias Käufer für Sie aufgeschrieben:

Ist mein regionales Obst und Gemüse gut fürs Klima?

Quelle: dpa

Wer nachhaltig leben will, kauft Obst und Gemüse aus der Region. Diese Faustregel versuchen viele und auch ich mehr oder weniger konsequent zu befolgen. Doch manchmal ist das gar nicht sinnvoll, hat die Welthandelsorganisation (WTO) berechnet. Wenn nämlich regional angebautes Obst lange in Kühlhäusern gelagert wird oder in beheizten Gewächshäusern angebaut werden muss, sind die CO2-Emissionen höher als bei importiertem Obst oder Gemüse aus anderen Ländern. Die WTO sagt sogar, dass Importe von weiter weg das Klima schützen können. Wie genau, lesen Sie hier:

Studie zum Welthandel: Regional nicht immer besser fürs Klima

Sind Sie schon bereit für Weihnachten?

Quelle: Imago

Die besinnliche Zeit ist vor allem in den Tagen kurz davor alles andere als entspannt. Zusätzlich zum Alltag wollen auch noch Fenster geschmückt werden, Geschenke gefunden, gekauft, gebastelt und/oder eingepackt werden und irgendwie ist - schwupp - vier Tage vor Heiligabend, obwohl man sich auch dieses Jahr wieder ganz fest vorgenommen hat, schon im November mit den Vorbereitungen anzufangen und es auf keinen Fall in Stress ausarten zu lassen.

Um ein bisschen Stress rauszunehmen, kommen hier einige Tipps, wie das Weihnachtsfest möglichst entspannt wird:

Dranbleiben an der Weltlage

Nicht jede Meldung aus den Konfliktzonen der Welt reicht für einen ganzen Artikel in unserem Angebot. Wenn Sie sich über die Entwicklungen in der Ukraine oder im Nahost-Konflikt informieren wollen, haben wir hier Liveblogs zu beiden Themen:

Zahl des Tages

Wenn das Kind krank ist, bleiben meist die Mütter zu Hause. Von den gestellten Anträgen auf Kinderkrankengeld entfielen rund 74 Prozent auf Mütter und rund 26 Prozent auf Väter. Das geht aus einer Barmer-Auswertung der Versichertendaten hervor.

Weitere Schlagzeilen

Blick in die Geschichte

Am 20. Dezember 1963 begann der erste Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main. Das Gerichtsverfahren legte einen wichtigen Grundstein für die rechtliche Aufarbeitung des Holocaust.

20.12.2023 | 4:08 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Vorweihnachtszeit ist für viele auch die Zeit der "alten Klassiker" im TV. Ob "Der kleine Lord" oder "Die Schatzinsel", Hauptsache das Bild ist krisselig und der Ton übersteuert. Ganz so alt ist " Sinn und Sinnlichkeit " mit Kate Winslet noch gar nicht, aber das Gefühl dabei ist das gleiche: Im England des 19. Jahrhunderts könnten die beiden Schwestern Elinor (Emma Thompson) und Marianne (Kate Winslet) unterschiedlicher nicht sein. Doch Pech mit den Männern haben beide. (130 min, verfügbar bis 24.12.2023)

17.12.2023 | 130:39 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Jan Schneider und das gesamte ZDFheute-Team