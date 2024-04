Update am Morgen: Von roten Linien und Macrons Visionen

Und heute? In vielen Punkten lag Macron richtig. Aber es waren Krisen, nicht Visionen, die die Gemeinschaft zu gemeinsamem Handeln zwangen, wie so oft in der Geschichte der Europäische Union . Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben die europäische Landschaft einschneidend verändert. Das milliardenschwere Corona-Hilfspaket wurde über gemeinsame Schulden finanziert, die Frage nach einer gemeinsamen europäischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik hat eine ungeahnte Dringlichkeit erlangt.