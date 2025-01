Update am Abend: Gaza, Grüne Woche, Gutes tun - der Tag

Guten Abend,

die Hängepartie neigt sich offenbar dem Ende zu: Die ersten von der islamistischen Hamas verschleppten Geiseln könnten am Sonntag freigelassen werden, stellt Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu heute in Aussicht. In einer ersten Phase sollen es 33 sein, im Gegenzug sollen Hunderte palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen auf freien Fuß kommen. Auch die vereinbarte Waffenruhe im Gazastreifen soll am Sonntag beginnen. Aktuell wird in dem abgeriegelten Küstenstreifen unvermindert gekämpft.

In Israel hat das Sicherheitskabinett der Vereinbarung am Mittag zugestimmt, die gesamte Regierung sollte noch am Freitag entscheiden. Ursprünglich sollte schon am Donnerstag darüber beraten werden, die Sitzung wurde aber verschoben. Details seien noch offen, hatte Netanjahu erklärt und die Hamas für die Verzögerung verantwortlich gemacht. Die wies das zurück. Israelische Medien berichteten auch von Unstimmigkeiten innerhalb der Regierung. Die Vereinbarung stößt auf erbitterten Widerstand von Netanjahus rechtsextremen Koalitionspartnern. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Kabinett zustimmt, sei aber "ziemlich hoch", berichtet Thomas Reichart aus Tel Aviv.

Deutschland habe "im Hintergrund" und gemeinsam "mit anderen Akteuren" den politischen Plan über Monate mit vorbereitet, den US-Präsident Joe Biden vorgeschlagen habe, sagt Außenministerin Annalena Baerbock bei ZDFheute live zu der Vereinbarung. Unter den Geiseln, die "jetzt hoffentlich freikommen", seien auch deutsche Staatsangehörige, so die Grünen-Politikerin.

Sehen Sie hier das Interview mit der Außenministerin über das Gaza-Abkommen, den Ukraine-Krieg, Donald Trump und die Herausforderungen für die deutsche Politik:

Strategisches Abkommen: Irans Präsident im Moskau

Seit Beginn des Ukraine-Krieges bemüht sich Russland um enge Beziehungen zu Ländern, die den USA nicht freundlich gesinnt sind - so auch mit dem Iran. Dessen neuer Präsident Massud Peseschkian ist heute nach Moskau zu Kremlchef Wladimir Putin gereist, beide wollen einen Vertrag über eine strategische Partnerschaft für die kommenden 20 Jahre unterzeichnen - wobei auch die militärische Zusammenarbeit vertieft werden soll.

Da sei "auch Symbolik im Reisegepäck", berichtet ZDF-Korrespondent Armin Coerper. Unmittelbar vor dem Machtwechsel in Washington träfen sich Vertreter zweier Länder, auf die der neue US-Präsident Donald Trump "den Druck vielleicht erhöhen, zumindest aber neu justieren wird". Der Welt solle eine Freundschaft vorgeführt werden, "die in Wahrheit nicht ganz so eng ist, wie es auf den Hochglanzbildern des Kreml scheinen soll".

Was das Abkommen Russlands mit dem Iran bedeuten würde und wie der Machtwechsel in den USA den Krieg in der Ukraine beeinflussen könnte - darum geht es auch in unserem Podcast "Militär & Macht":

Grüne Woche: Von MKS überschattet

Rinder, Schafe, Ziegen - auf dem Messegelände in Berlin sind Paarhufer in diesem Jahr nicht dabei. Der Auftakt der Grünen Woche wird überschattet vom Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg. Dabei war die Stimmung in der Branche zuvor schon nicht rosig. Bauernpräsident Joachim Rukwied fordert von der nächsten Regierung einen "grundsätzlicher Neustart". Am Samstag demonstriert traditionell zur Grünen Woche das "Wir haben es satt"-Bündnis für eine Agrarwende. Agrarminister Cem Özdemir indes bescheinigt sowohl Biobauern als auch konventionellen Landwirten "eine super Arbeit", idealerweise "lernen wir voneinander und miteinander".

Kleiner Hoffnungsschimmer immerhin: Der MKS-Verdachtsfall bei Ziegen im Landkreis Barnim hat sich nicht bestätigt. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es "keine Hinweise auf eine Ausbreitung", so die Behörden heute.

Rückrunde: Liga zwei - spannendste Saison seit Jahren

Fans wissen längst: Die 2. Liga treibt den Puls nicht minder hoch. Die Rückrunde startet am Abend unter anderem mit dem Duell Düsseldorf gegen Darmstadt - zwei von mindestens zehn Teams mit echten Aufstiegschancen. Oder morgen Abend, Köln beim HSV - eine Partie, die weit mehr Fans elektrisiert als viele Paarungen in der Liga darüber. Christoph Ruf über die spannendste Saison seit Jahren:

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Im Schnitt rund zehn Cent mehr als noch im Herbst sind derzeit an den Zapfsäulen für den Liter Sprit fällig. Grund: vor allem der Ölpreis, die höhere CO2-Abgabe und der Kurs des Euro. Kollege Kevin Schubert erläutert das hier im Detail:

Weitere Schlagzeilen

Gesagt

Niemand lebt ewig. Auch nicht Putin, selbst wenn er das hofft. „ Mikhail Chodorkowski, russischer Oppositioneller

Michail Chodorkowski saß einst in Russland im Gefängnis, heute ist er eine der einflussreichsten Stimmen der Opposition. Im ZDF-Interview äußert er sich zur Zukunft Russlands.

Ein Lichtblick

42 Millionen Bäume warf das Sturmtief "Vaia" 2018 in der norditalienischen Provinz Trient um. Federico Stefani hat sein Leben komplett umgekrempelt: Der Manager kündigte seinen Job bei der Nato in Brüssel, kehrte in seine Heimat zurück und kämpft seitdem darum, die Wälder wieder aufzuforsten. Er gründete eine Firma, die aus dem Holz der zerstörten Bäume Handy-Verstärker produziert. Für jeden verkauften Würfel soll ein Baum gepflanzt werden. 100.000 sind es bislang und Hunderte Helfer machen mit, um sie zu pflanzen.

Ohne die vielen kleinen Läden drohen deutsche Städte zu Geistersiedlungen zu werden. Aber die Kosten explodieren, die Einkünfte bleiben schmal - und das bei meist viel Arbeit. Mehr als 200.000 Kleinunternehmen wurden 2023 aufgegeben, deutlich mehr als im Vorjahr. Selbstständige in der Krise - die Doku von ZDF.reportage zeigt, wie kleine Läden und Betriebe ums Überleben kämpfen.

"Ich mache mich hübsch für meinen Mann, und ich koche für meinen Mann", sagt Carolina. "Und das mache ich auch sehr, sehr gerne." Sie lebt offen als Tradwife , als traditionelle Hausfrau. Und Lish, Tradwife aus Trier, findet es schade, wenn von einer Rückkehr zum Patriarchat gesprochen wird: "Wir machen das gerne, und wir wollen das so." Die Doku von 37 Grad Leben blickt auf einen Trend, der auf viele befremdlich wirkt.

