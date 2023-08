Update am Abend : Die Gesundheit sitzengelassen

Lindner sichert Kiew weitere Hilfen zu: Erstmals seit Kriegsbeginn ist Bundesfinanzminister Christian Lindner überraschend in die Ukraine gereist. Er sicherte in Kiew dem Land die weitere Unterstützung Deutschlands zu. Deutschland werde weiter Schulter an Schulter an der Seite des angegriffenen Landes stehen, sagte der FDP-Chef am Montagmorgen nach seiner Ankunft in der Hauptstadt.