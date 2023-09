Update am Abend : Google - die allwissende Maschine

Da sagen manche, ist doch egal. Was habe ich zu verbergen? Nun ja, Google weiß wahrscheinlich auch, dass Sie Hämorrhiden haben, in ihrem Job unzufrieden sind oder darüber nachdenken, Ihre Frau zu verlassen. Wenn man all die Spuren, die wir im Internet und auf unseren Handys hinterlassen, zusammenfügt und personalisiert, sind viele unserer Schritte vorhersehbar. Wahrscheinlich sind wir sogar manipulierbar. Dann gibt es auch noch das Szenario, dass alle diese Daten in die falschen Hände gelangen. Und zu Googles 25. Geburtstag bleibt dann doch die Frage: Sollte ein einzelnes Unternehmen so viel Macht haben?