Update am Morgen: Bye Bye Biden! Stille Ankunft in Berlin

Guten Morgen,

Aber offen ist ja auch noch, wer mittelfristig als Bundeskanzler mit dem oder der neuen US-Präsidenten/in zusammenarbeiten wird. Im Politbarometer haben wir gefragt, welcher der vier designierten Kanzlerkandidaten in den Augen der Deutschen als Bundeskanzler geeignet wäre. Die Antwort: eigentlich niemand. Zwar erhält Friedrich Merz noch die größte Zustimmung, aber keinem der vier Kandidaten traut eine Mehrheit das Kanzleramt zu.

In unserer Sonntagsfrage zeigt sich relativ wenig Bewegung gegenüber dem letzten Politbarometer. Mit diesen Zahlen würde es für eine schwarz-grüne Koalition nicht reichen und Jamaika würde an der FDP scheitern, die wohl nicht mehr im Bundestag vertreten wäre.

Die einzige Koalition, die die Deutschen nicht mehrheitlich ablehnen, ist ausgerechnet die, die in Berlin gemeinhin als Notlösung, als demokratischer Ausnahmefall gilt: Schwarz-Rot, einst "Große Koalition" genannt. Schwarz-Grün erreicht in der Bevölkerung schon fast Beliebtheitswerte wie in der CSU-Zentrale. Schlusslicht unter den Koalitions-Präferenzen ist: die derzeit regierende Ampel. Ein Amtsbonus sieht anders aus.