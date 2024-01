Der Tag im Überblick: Japan, Hochwasser und "Dry January"

Vor etwa einem Jahr hatte sich die Bundesregierung nach langem Zögern entschlossen, der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 zu liefern. Im März war es dann so weit: 18 Leopard-2-Panzer vom Typ A6 wurden übergeben. Weitere Staaten schlossen sich an und lieferten ebenfalls Panzer. Doch was als große Hoffnung für die ukrainische Gegenoffensive galt, scheitert offenbar an fehlenden Ersatzteilen und zu wenig geschulten Mechanikern.