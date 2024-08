Update am Morgen: Wer darf über die Zukunft bestimmen?

Guten Morgen,

Heute ist Internationaler Tag der Jugend. Die Vereinten Nationen rufen dazu auf, Jugendliche besser zu fördern und sie stärker an gesellschaftlichen Entscheidungen zu beteiligen. Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen Anfang September gilt weiterhin: Mindestalter 18 Jahre für die Stimmabgabe. Andere Bundesländer sind da weiter.

Es geht um Generationengerechtigkeit. Denn was heute politisch entschieden wird, wirkt meist erst in ein paar Jahren. Gerade beim Thema Klima haben junge Menschen in den letzten Jahren immer öfter gezeigt und immer vehementer gefordert: Nehmt unsere Interessen ernst. Nehmt unsere Zukunft ernst.

: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Vertreter des Verfassungsschutzes wollen sich vor der Presse zur Sicherheitslage äußern. Dabei dürfte es vor allem um islamistisch motivierte Gewalt gehen. Dieses Thema war wieder in den Mittelpunkt gerückt, nachdem in Österreich ein geplanter Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien vereitelt wurde

75 Jahre Genfer Konventionen : Die wachsende Zahl der Verstöße gegen die Genfer Konventionen zum Schutz von Menschen in Kriegssituationen sind nach Einschätzung von Experten ein Armutszeugnis für die Menschheit. Zum 75. Jahrestag der Unterzeichnung ruft das Internationale Komitee vom Roten Kreuz Regierungen und Kriegsparteien auf, den politischen Willen zur Einhaltung der Schutzregeln zu stärken. Die Konventionen wurden am 12. August 1949 unterzeichnet und traten ein Jahr später in Kraft. Wie es um das humanitäre Völkerrecht heute steht, erläutert Samuel Kirsch aus der ZDF-Redaktion Recht und Justiz:

120 Millionen verkaufte Tonträger, für Gitarristen weltweit Vorbild in puncto Sound und Spielgefühl. Und nein: Er werde nicht seine alten Kumpels von den "Dire Straits" für ein Comeback zusammenrufen, bekräftigte Mark Knopfler unlängst in der BBC. Heute wird die britische Gitarrenlegende 75 Jahre alt.

Zehn Prozent Trinkgeld - das gilt in Deutschland vor allem in der Gastronomie in etwa als angemessen. Aber so einfach ist es meist doch nicht. Bar oder mit Karte? Und wie sieht es bei Lieferdiensten, im Hotel oder beim Friseur aus? Eine Frage der Wertschätzung, sagen Experten. Wie viel Trinkgeld man geben sollte, lesen Sie hier: