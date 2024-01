Update am Abend: Korruption, Ärztestreik, "arische Sprache"

Guten Abend,

Wie korrupt ist Deutschland?

Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Korruption passiert meist im Verborgenen und wer wann wie womit bestochen wird, kommt oft erst Jahre später ans Licht. Transparency International erstellt deshalb jedes Jahr den sogenannten "Korruptionswahrnehmungsindex": Er umfasst 180 Staaten und Gebiete und bewertet den Grad der in Politik und Verwaltung wahrgenommenen Korruption.

Warum streiken die Ärzte an Unikliniken?

Lauterbach und Ärztevertreter kommen zu Krisengesprächen zusammen – nachdem viele Praxen aus Protest geschlossen blieben. Die Forderungen: mehr Geld und weniger Bürokratie. 09.01.2024 | 1:29 min

Ärztinnen und Ärzte an vielen deutschen Universitätskliniken streiken heute. Es werden nur noch Notfälle behandelt und nicht aufschiebbare Operationen durchgeführt. Aufgerufen zu dem Streik hatte der Marburger Bund, der größte deutsche Ärzteverband. Der Grund leuchtet ein: An Unikliniken ist die Arbeitszeit oft länger, das Gehalt aber niedriger als an anderen Kliniken.