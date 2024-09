Update am Morgen: Wie KI Kriege verändert

Guten Morgen,

Für mich hat die Eskalation, die wir zurzeit erleben, auch etwas mit der technologischen Entwicklung zu tun. Künstliche Intelligenz verändert die Art der Kriegsführung, revolutioniert sie sogar. Militärs sind inzwischen in der Lage, große Datenmengen in kürzester Zeit für Zielerkennung auszuwerten, vor allem in Israel entwickeln Start-ups intelligente, auf KI-gestützte Waffensysteme, die autonom töten könnten. Auch die Ukraine setzt darauf, ich habe dort erlebt, wie mithilfe von Drohnen vernetzte Angriffe auch auf russische Stellungen ausgeführt werden.

Noch entscheiden Menschen über den Einsatz von Waffen. Doch in einer Zeit, in der die Welt immer mehr Kriege erlebt, in der auch innenpolitische Krisen wachsen, erleben wir ein globales KI-Wettrüsten - das bislang keinen international verbindlichen Regeln unterliegt. Ganz im Gegenteil: Die Ukraine ist in ihrem verzweifelten Kampf gegen Russlands Angriffe auch zu einem Testfeld für neue intelligente Waffensysteme geworden.