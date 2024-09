Libanon: So viel Rückhalt hat Hisbollah in der Bevölkerung

Am Dienstag flog Israel erneut Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon. Ein weiteres Mal zieht die Hisbollah den Libanon in einen Konflikt. Naiv könnte man fragen, warum sich das Land und seine zahlreichen Parteien und Bevölkerungsgruppen das gefallen lassen?

Wie ist der Libanon politisch organisiert?

Trotz seiner geringen Größe ist der Libanon ein Staat mit einer riesigen Vielfalt unterschiedlichster religiöser und weltanschaulicher Gruppierungen. Von katholischen Maroniten über Drusen, Armenier, libanesische Sunniten und Schiiten, Syrer, Palästinenser ist alles dabei - politisch oft auch in unterschiedlichen Spielarten von rechtsextrem bis sozialistisch.

Auf dem Papier leben sie alle in einer Demokratie - die aber so von einem religiösen Proporzsystem und dysfunktionalen Institutionen gelähmt ist, dass sie mehr einem gescheiterten Staat entspricht. Der wird gerade so von den Feudalinteressen einer Handvoll einflussreicher Familien und ihrer Parteien zusammengehalten. Diese Familien sind jedoch gleichzeitig ein zentraler Grund für den politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stillstand des Landes seit Jahrzehnten.