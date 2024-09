Nahost-Experte zu Libanon: Israel hat "Eskalations-Dominanz"

Trotz der vielen zivilen Opfer setzt Israel seine Luftangriffe auf die Hisbollah im Libanon fort. US-Präsident Joe Biden warnt vor einem "umfassenden Krieg". Fabian Hinz ist Experte für Militär und den Nahen Osten. Was die aktuelle israelische Militärtaktik besonders macht und wie wahrscheinlich eine Bodenoffensive ist und warum er mit einer weiteren Eskalation des Konflikts rechnet, erklärt er in der Sendung ZDFheute live.

So sieht Hinz in den umfassenden Angriffen eine "neue strategische Phase" der israelischen Führung. Was die jüngsten Schläge Israels auszeichne, sei die Auswahl der Ziele: Es seien Hochwertsziele, "das heißt hochrangige Kommandeure der Hisbollah, über die die Israelis Geheimdienstinformationen hatten", erklärt Hinz.

Experte: Israel nutzt die Schwäche der Hisbollah

Hinz: Hisbollah versteckt Einrichtungen zwischen Zivilisten

Pufferzone könnte Distanz zum Feind bringen

Das Ziel einer möglichen israelischen Bodenoffensive im Libanon könnte die Errichtung einer Pufferzone sein, so Hinz. In der Vergangenheit reichten diese etwa bis zum Litani-Fluss, der 30 Kilometer von der Grenze entfernt ist:

Eine Bodenoffensive wäre allerdings auch mit eigenen Verlusten auf israelischer Seite verbunden - anders als bei den Luftanschlägen. Zudem wären, wie bereits in der Vergangenheit beobachtet, ein jahrelanger Guerillakrieg sowie viele zivile Opfer nicht ausgeschlossen, so der Experte.

Hinz rechnet mit Ausweitung des Konflikts

Noch immer sei die Hisbollah allerdings so stark, dass sie "jeden Punkt in Israel" mit Raketen und Drohnen beschießen könne, so Hinz. Die Miliz könne immer noch gewisse Fähigkeiten in der Hinterhand haben, mit der man Israel bekämpfen könne: "Sollte es eine weitere Eskalation geben - und momentan sieht ja alles danach aus - dann könnte man auch erwarten, dass die Hisbollah neue Ziele in der israelischen Tiefe angreift."