Update am Abend: Libanon-Deal, drei Erden, Rangnick

Und so machen sich viele Flüchtlinge weiter auf den Weg, Richtung Europa, mit Booten vor allem ins nahe Zypern. Dort zählt man gemessen an der Einwohnerzahl so viele Asylanträge wie nirgendwo sonst in der EU. Die zyprische Regierung forderte die EU eindringlich zum Handeln auf. Brüssel will nun mit einem Deal dafür sorgen, dass die Flüchtlinge im Libanon bleiben. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verspricht heute bei einem Besuch in Beirut rund eine Milliarde Euro Finanzhilfen - unter anderem für den Grenzschutz und den Kampf gegen Schleuser.