Live: So gefährlich ist Russlands Durchbruch

Angaben des Oberbefehlshabers Olexander Syrskyj zufolge hat sich "die Lage an der Front verschärft". Experten glauben, Russland wolle mit Blick auf "den Tag des Sieges" am 9. Mai die Eroberung der Stadt Tschassiw Jar verkünden. Der Tag gilt als wichtigster Feiertag Russlands, an dem an den Sieg der Sowjetunion über Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg erinnert wird. Die nördlich von Bachmut gelegene Stadt Tschassiw Jar würde weitere Vorstöße der russischen Truppen in die Region Donezk ermöglichen und gilt als militärstrategisch relevant.