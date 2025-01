Update am Abend: Schuldzuweisungen und biblische Warnungen

Eine geschwollene Lippe, zwei abgebrochene Schneidezähne - das Resultat eines Zwistes unter Elfjährigen. Dass die Sache ein Nachspiel hat, dafür sorgen ihre Eltern. Nancy und Alan Cowan finden sich in der New Yorker Wohnung der Longstreets ein, um die Angelegenheit zu klären. Es dauert nicht lange, bis sich der höfliche Small Talk in einen - nicht nur verbalen - Krieg der Eitelkeiten verwandelt. Inglänzen Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz und John C. Reilly mit fulminanten Dialogduellen und Wortgefechten. (76 min, verfügbar bis 01.03.2025)