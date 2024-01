Update am Morgen: Steigende Mieten, steigende Not

Die Notlage betrifft ziemlich viele Menschen, denn mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland lebt zur Miete - innerhalb der EU ein Spitzenwert. Es dürfte also auch ziemlich viele Menschen zur Verzweiflung treiben, dass die Mieten ständig steigen - besonders in den Ballungszentren. Laut einer aktuellen Untersuchung des Forschungsinstituts Empirica mussten Wohnungssuchende in Hamburg für 80 Quadratmeter zuletzt durchschnittlich rund 1.200 Euro im Monat hinblättern, in Berlin oder München noch viel mehr. Und die Mieten steigen immer weiter.