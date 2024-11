Update am Abend: Haftbefehl, Winterwetter und eine Banane

Update am Abend

der Internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehl gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den früheren Verteidigungsminister Joav Galant erlassen. Sie stehen nun unter anderem gemeinsam mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf der Liste der Haftbefehle. Auch der Anführer der Terrororganisation Hamas, Mohammad Diab Ibrahim Al-Masri, steht nun darauf. Allerdings ist unklar, ob er noch am Leben ist.

Netanjahu und Galant werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit dem 8. Oktober 2023 im Gazastreifen vorgeworfen. Netanjahu kritisiert den Haftbefehl: "Es gibt nichts Gerechteres, als den Krieg, den Israel im Gazastreifen führt."

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und hier im Liveblog

Wintereinbruch in Deutschland

Der Winter ist da - zumindest in Süddeutschland. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Bayern und Baden-Württemberg vor starkem Schneefall.

Am Wochenende ist der Winterspuk aber schon wieder vorbei und die Temperaturen klettern deutlich auf bis zu 18 Grad.

Ich bin gespannt, wie das Wetter bei der Bundestagswahl am 23. Februar wird. Die letzte Wahl im Winter ist mehr als 30 Jahre her und es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, dass das Wetter die Wahlbeteiligung beeinflussen könnte. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung blieben in NRW SPD-Wähler und -Wählerinnen bei Regen eher zu Hause als CDU-Wähler und -Wählerinnen. Generell war die Wahlbeteiligung bei Regen etwas geringer. Laut anderen Studien hat das Wetter aber keine Auswirkung.

21.11.2024 | 1:03 min

Was wahrscheinlich viel entscheidender ist, sind die Spitzenkandidaten der Parteien. Die SPD diskutiert immer noch über Olaf Scholz und Boris Pistorius. Mehrere Abgeordnete fordern nun, die Frage schnell zu klären. In einer Tischlerei in Niedersachsen arbeiteten Scholz und Pistorius zusammen - zumindest ihre Namensvettern. Die Werkstatt heißt bis heute "Scholz&Pistorius".

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge zum ersten Mal eine Interkontinentalrakete eingesetzt. Sie sei auf die Stadt Dnipro abgefeuert worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Interkontinentalraketen können Kernwaffen tragen und Russland hatte erst am Dienstag seine Atomdoktrin geändert. Die Rakete jetzt sei aber nicht mit einem nuklearen Sprengkopf versehen, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf ukrainische Angaben berichtete.

21.11.2024 | 1:15 min

Die Ukraine hingegen feuerte wohl nun auch britische "Storm Shadows" auf Ziele in Russland. Laut Berichten wurde die Region Kursk von den weitreichenden Marschflugkörpern getroffen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Bild des Tages

Weitere Schlagzeilen

Ist das Kunst - oder kann das gegessen werden?

Eine mit Klebeband an einer Wand befestigte Banane ist in New York für 6,2 Millionen Dollar (rund 5,9 Millionen Euro) versteigert worden. Materialwert: Unter fünf Euro.

Ein Lichtblick

Der Leuchtturm von Wangerooge wurde deutschlandweit bekannt, als im Frühjahr ein neuer Wärter gesucht wurde und Hunderte Bewerbungen eingingen. Nun wurde der Leuchtturm saniert und Paare können sich dort trauen lassen.

Standesamtliche Trauungen erfolgen über das Standesamt. Freie Trauungen will ab Frühjahr Daniel Jochheim, der den Leuchtturmwärter-Job ergattert hat, gestalten.

Zahl des Tages

Mehr als jedes fünfte Auto ist mit "erheblichen" oder sogar "gefährlichen Mängeln" bei der Tüv-Hauptuntersuchung durchgefallen. Das ist mit 20,6 Prozent über alle Modelle und Altersklassen hinweg in etwa die gleiche Quote wie im Vorjahreszeitraum (20,5 Prozent), so der Tüv. Was häufige Gründe waren:

Besonders jetzt im Winter kann es auch ohne anstehende Hauptuntersuchung sinnvoll sein, das Auto durchzuchecken - vieles kann man selbst unkompliziert überprüfen:

Gesagt

Die Aufnahme eines neuen Mitglieds sollte nicht nur ihm ein Mehr an Sicherheit bringen, sondern auch der Nato. „ Angela Merkel, Ex-Kanzlerin

Angela Merkel wird auch heute noch für ihre Ukraine-Politik kritisiert. In ihren Memoiren "Freiheit" erklärt sie, warum sie gegen einen schnellen Nato-Beitritt der Ukraine war.

Memoiren der Ex-Kanzlerin: Merkel verteidigt Entscheidungen zur Ukraine

Streaming-Tipp für den Feierabend

Wissen Ex-Grünen-Sprecherin Sarah-Lee Heinrich und Influencerin Diana zur Löwen, wie Kai Pflaumes YouTube-Kanal heißt oder wie viel Fläche Deutschlands eigentlich der Straßenverkehr einnimmt? Unter anderem diese Fragen müssen sie im Browser Ballett Heimatquiz beantworten (29 Minuten).

21.11.2024 | 29:40 min

