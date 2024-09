Update am Abend: Thüringen-Probleme in Wien

Guten Abend,

"Unsere Hand ist ausgestreckt in alle Richtungen", sagte Kickl am Abend beim Aufeinandertreffen der Spitzenkandidaten. Doch niemand will diese Hand annehmen. Die Chefin der Neos antwortet Kickl ohne Umschweife:

Ich will Sie nicht in der Regierung haben. Und dabei bleibe ich. Ich halte es einfach nicht gut für unser Land.

Österreich hat nun dasselbe Problem wie Thüringen, wo die AfD zwar stärkste Kraft geworden ist, aber bisher niemand mit ihr koalieren will. Wahrscheinlicher ist es, dass die unterlegenen Parteien ÖVP und SPÖ eine Regierung unter dem bisherigen Kanzler Karl Nehammer bilden. Zum Ausloten der Möglichkeiten will Bundespräsident Alexander Van der Bellen Gespräche mit den Parteien führen.

Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah eskaliert

Trotz zahlreicher Aufrufe zur Deeskalation aus dem Ausland ist kein Ende der Angriffe in Sicht. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant deutete an, dass sich Israel auf eine Bodenoffensive im Libanon vorbereite. Bei einer Rede vor Truppen an der nördlichen Grenze Israels sagte Gallant, der Tod des Hisbollah-Chefs Nasrallah sei ein wichtiger Schritt gewesen, aber nicht alles. "Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, die wir haben", kündigte er an.