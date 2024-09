Beirut: Tote nach Luftangriff auf Wohnhaus im Zentrum

Seit einer Woche fliegt Israel massive Luftangriffe gegen Hisbollah-Ziele im Libanon. Im gesamten Libanon vermeldete das Gesundheitsministerium mindestens 105 Tote bei Luftangriffen am Sonntag. Bei zwei Angriffen in der Nähe der südlichen Stadt Sidon, etwa 45 Kilometer südlich von Beirut, wurden nach Angaben des Ministeriums am Sonntag mindestens 32 Menschen getötet. Bei israelischen Angriffen in der nördlichen Provinz Balbeek kamen den Angaben zufolge 21 Menschen ums Leben, 47 weitere sollen verletzt worden sein. Auch in anderen Landesteilen gab es Angriffe.