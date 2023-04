Update am Abend : Ostern marsch?

Spinat oder Brunnenkresse - der Brauch will es, dass am Gründonnerstag grüne Speisen auf den Tisch kommen. Dabei hat der Gründonnerstag mit der Farbe wohl wenig zu tun - der Name stammt vermutlich aus dem althochdeutschen "grunen" - also "greinen" oder "weinen". Am Donnerstag vor Ostern erinnert die Kirche an das Letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern, dem Neuen Testament zufolge verbrachte er die Nacht zum Karfreitag in Todesangst.