Update am Abend: Entsetzen statt Party - der Tag kompakt

Guten Abend,

Tote bei Restaurant-Einsturz auf Mallorca

Als das Gebäude des "Beachclub Medusa" an der Playa de Palma bis zum Keller einstürzt ist es voll besetzt. Mindestens vier Menschen kamen dabei ums Leben, darunter sind zwei deutsche Urlauberinnen, 20 und 30 Jahre alt. Dazu kommen mehrere teils schwer Verletzte.

Entsetzen über virales Sylt-Video

Sie singen "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen" - ein Video, das vor einem Lokal in Sylt aufgenommen wurde, stößt auf große Empörung. Man sieht darin feiernde junge Menschen, die auf "L'amour Toujours" von Gigi D'Agostino rassistische Parolen grölen.

Bundeskanzler Olaf Scholz ließ über eine Sprecherin verkünden, dass er "jede Art von rassistischer und menschenverachtenden Äußerungen, wie sie eben in dem Video zu sehen sind, grundsätzlich ablehnt". Ähnlich äußert sich auch Innenministerin Nancy Faeser. Das Fachkommissariat für Staatsschutz hat jetzt Ermittlungen aufgenommen - wegen Volksverhetzung und des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen.

FDP-Politiker Gerhart Baum: "Es riecht nach Krieg"

"Diese Putins und Xis, wie sie alle heißen, wollen nichts mehr wissen von der Menschenwürde in der Charta der Vereinten Nationen", sagt FDP-Politiker Baum bei Markus Lanz . "Das ist ihnen gleichgültig." Auf internationaler Ebene erlebe man, "dass eine neue Weltordnung angestrebt wird".

Baum habe das Gefühl, die Welt befinde sich im Moment in einer gefährlichen Phase der Nachkriegspolitik. Angesichts der ausgebrochenen Gewalt und des Hasses rieche es nach Krieg.

Lage im Nahost-Konflikt

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Selenskyj besucht Grenzstadt Charkiw: Der ukrainische Präsident hat bei seinem Besuch eine Sitzung zur regionalen Lage abgehalten. Außerdem gab es Gespräche mit der örtlichen Führung über die Lage an der Front wie auch über die Probleme der Energieversorgung gesprochen, so Selenskyj.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Normalerweise brauchen Bergsteiger mehrere Tage, um den 8.849 Meter hohen Gipfel des Mount Everest zu erreichen, weil sie auf den in unterschiedlichen Höhen an seinen Hängen gelegenen Camps übernachten, um sich an die Höhenluft zu gewöhnen.