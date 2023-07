Update am Morgen : Zwischen Pest(izid) und Cholera

Am Dienstag gibt es im Norden, am Nachmittag auch im Westen und Südwesten Schauer und einzelne Gewitter. Sonst ist es meist freundlich. Der Wind weht in der Nordhälfte mäßig bis frisch und stark böig aus Südwest. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 18 Grad in Nordfriesland und 27 Grad am Oberrhein.