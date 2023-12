Update am Abend: Ärztestreik und Schäuble - der Tag erklärt

Guten Abend,

51 Jahre lang war Wolfgang Schäuble Mitglied des deutschen Bundestags und damit der am längsten dienende Parlamentarier in der Bundestagsgeschichte - mit Abstand. In seiner politischen Laufbahn hatte er einige prestigeträchtige Ämter inne: Bundeskanzleramtschef, Innenminister, Fraktionschef, Vorsitzender der CDU, Finanzminister und schließlich Bundestagspräsident.

27.12.2023 | 14:28 min

Was die nach der Wiedervereinigung Geborenen vielleicht nicht wissen: Schäuble wird auch ein großer Anteil daran zugeschrieben, dass die Abstimmung zur Wahl der deutschen Hauptstadt 1991 für Berlin ausgeht - wenn auch knapp. Bei der Debatte hatte er sich in einer leidenschaftlichen Rede für die Stadt ausgesprochen.

Warum hat mein Hausarzt heute zu?

Wenn die Arztpraxis bei Ihnen um die Ecke zwischen den Jahren eigentlich keinen Urlaub angekündigt hat und jetzt trotzdem geschlossen ist, dann vermutlich aus Protest. Der Ärzteverband Virchowbund will gegen die Gesundheitspolitik protestieren - daher bleiben in den kommenden Tagen wohl Tausende Arztpraxen zu. Das Motto: "Praxen in Not".

27.12.2023 | 1:35 min

Die zentralen Forderungen der Ärztinnen und Ärzte: mehr Zeit für Patientinnen und Patienten, weniger Bürokratie, bessere finanzielle Anreize. Aber was verdienen Ärztinnen und Ärzte eigentlich wirklich? Mein Kollege Nils Metzger hat das in diesem Artikel beleuchtet:

Wo droht in Deutschland weiterhin Hochwasser?

In vielen Teilen des Landes gibt es zwar Entwarnung - doch noch immer besteht die Gefahr, dass volle Talsperren und weiche Deiche den Wassermassen nicht standhalten. Unter anderem in Niedersachsen und Sachsen-Anhalten ist die Situation weiterhin angespannt. Immerhin sorgen die Wetteraussichten für etwas Hoffnung:

Wie ist die Situation in der Ukraine?

In Deutschland gibt es einen neuen Rekord bei Rüstungsexporten : Die Bundesregierung hat 2023 Waffenlieferungen für mindestens 11,71 Milliarden Euro genehmigt. Mehr als ein Drittel davon ging an die Ukraine

Und noch ein Tipp fürs kommende Arbeitsjahr:

Shakira, Shakira! In der Stadt Barranquilla in Kolumbien wurde eine übergroße Goldskulptur der Sängerin enthüllt. Shakira, die für ihren Hüftschwung und ihre Songs wie "Whenever, wherever" oder "Hips Don't Lie" bekannt ist, ist einer der erfolgreichsten Exporte ihrer Heimat Kolumbien und einer der größten Popstars der vergangenen Jahre. Mit der 6,5 Meter hohen Statue will ihre Geburtsstadt ihr ein Denkmal setzen.