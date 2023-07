Update am Morgen : Putins Afrika-Show

15.000. So viele Soldaten werden heute voraussichtlich an der riesigen Militärparade in Nordkorea teilnehmen. Obwohl das Land verarmt ist, steckt es seit Jahren Unsummen in die Rüstung und präsentiert seine Erfolge gern. Pjöngjang feiert heute den 70. Jahrestag des Endes des Koreakriegs. Der 1950 begonnene Krieg war am 27. Juli 1953 mit einem Waffenstillstand - nicht aber mit einem Friedensvertrag - zu Ende gegangen. Die beiden koreanischen Staaten befinden sich technisch gesehen weiterhin im Kriegszustand.