Update am Morgen: Wie viel Protest gegen Putin ist möglich?

Nawalnys Frau Julija Nawalnaja hat angekündigt, im Exil weiter gegen Wladmir Putin zu kämpfen. Vor den Wahlen ruft sie zum Protest in Russland auf: "Kommen Sie alle am selben Tag und zur gleichen Zeit, am 17. März um 12 Uhr, zum Wahllokal. Sie haben die Wahl, was als nächstes zu tun ist - Sie können für jeden Kandidaten stimmen, außer für Putin, Sie können den Stimmzettel ruinieren. Sie können fett Nawalny darauf schreiben, und selbst wenn Sie überhaupt keinen Sinn darin sehen, zu wählen, können Sie einfach zum Wahllokal kommen und sich dann umdrehen und nach Hause gehen."