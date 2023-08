Update am Morgen : Wer ist hier der Boss?

Vor 60 Jahren, am 28, August 1963, hielt Martin Luther King seine historische Rede, die zu einer der wichtigsten in der Geschichte der USA werden sollte. Mehr als 200.000 Menschen hörten dem Bürgerrechtler zu, als er vor dem Lincoln Memorial in Washington D.C. gegen die Diskriminierung von Schwarzen eintrat. Tausende Menschen versammelten sich am Samstag am selben Ort zu einer Gedenkkundgebung. Aktivisten mahnten, dass die USA noch weit von Kings Traum entfernt seien.