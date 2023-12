Update am Abend: Sturmflut, Hauskauf, teurer Urlaub

Guten Abend,

Sturmtief "Zoltan" wütet weiter über Deutschland. Sturmfluten an der Küste, Gefahren durch Orkanböen, dazu Einschränkungen im Weihnachtsverkehr der Bahn: keine schöne Bescherung, so kurz vor Weihnachten. Zumal es über die Festtage nicht gerade freundlicher wird: Dauerregen droht die Hochwasserlage in den kommenden Tagen noch zu verschärfen, warnt bereits das Land Niedersachsen.

Gibt es nach "Zoltan" auch mal wieder einen Lichtblick?

Und ob, denn die Tage werden wieder länger - und sobald die Sonne die Sturmwolken vertreibt, werden wir das auch merken. Während es heute, am kürzesten Tag des Jahres, beispielsweise in Berlin nur 7:39 Stunden hell war, kommt hier ein kleiner Ausblick, der jetzt schon Lust auf 2024 macht:

Immobilienpreise im Sinkflug: Ist die Blase geplatzt?

Wird 2024 ein gutes Jahr für den Hauskauf? Im dritten Quartal sind die Immobilienpreise so stark zurückgegangen wie seit 23 Jahren nicht mehr. Insbesondere Ein- und Zweifamilienhäuser sind günstiger geworden, sowohl auf dem Land als auch in den Städten. Makroökonom Konstantin Kholodin sagt bereits:

Dennoch relativiert auch er: Die Rückgänge jetzt können die teils massiven Anstiege in den Jahren zuvor "nicht ansatzweise aufrechnen". Welcher Moment für Immobilienkäufer jetzt entscheidend ist, lesen Sie in der Analyse.

Ticketsteuer: Wie teuer wird der Urlaub 2024?

Sind Sie schon in der Reiseplanung? Dann wissen Sie bereits: Wer beim Urlaub 2024 ein Schnäppchen ergattern will, braucht viel Glück. Das Angebot an Flieger-Sitzplätzen ist nach wie vor geringer als vor Corona, die Kosten steigen - und jetzt gibt es auch noch die Ticketsteuer. Große Reiseverbände deuten an, was das für Urlauber bedeutet.