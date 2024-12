Update am Abend: Zurück nach Syrien - oder besser nicht?

Guten Abend,

kaum war das Assad-Regime in Syrien gestürzt, schon wurden Rufe so mancher deutscher Politiker laut: Jetzt können die ganzen Geflüchteten ja wieder zurück in ihre Heimat und beim Wiederaufbau helfen! Doch welche Auswirkungen hätte es auf unsere Gesellschaft und Wirtschaft, wenn hierzulande lebende Syrer dieser Aufforderung wirklich nachkämen?

Syrien: Was passiert jetzt?

Bleibt die Frage: Wie geht es weiter in Syrien? Der bisherige Regierungschef in der Rebellenhochburg Idlib übernimmt eigenen Angaben zufolge die Führung der Übergangsregierung in Syrien. Geplant sei, dass diese bis März 2025 im Amt bleibe, kündigte Mohammed al-Baschir an.