Update am Morgen: TikTok verbieten wegen Spionageverdacht?

Spionage für China : Gleich mehrere Haftbefehle sorgen diese Woche für Schlagzeilen. Am Montag wurden drei Tatverdächtige in Hessen und Nordrhein-Westfalen festgenommen. Der Vorwurf: Sie sollen in chinesischem Auftrag Informationen zu militärisch nutzbaren Technologien beschafft haben. Gestern dann die Festnahme eines Mitarbeiters des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah. Er soll Informationen über Verhandlungen im EU-Parlament weitergegeben und chinesische Oppositionelle in Deutschland ausgespäht haben. Von einem "Angriff von innen auf die europäische Demokratie" sprach Bundesinnenministerin Nancy Faeser , wenn sich der Verdacht bestätige. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat zu Wachsamkeit aufgerufen. Die Lage sei ernst.