Update am Morgen : Urlaub im Königreich der Widersprüche

Saudi-Arabien selbst aber will weg von der Abhängigkeit von Öl. So investiert man eben auch Milliarden in den Tourismussektor. Eine Million neuer Arbeitsplätze sollen so entstehen, der Beitrag des Tourismus zum Nationaleinkommen von derzeit drei Prozent auf zehn Prozent steigen. Der jahrelange Werbefeldzug hat Erfolg: So berichtete der in London ansässige 'World Travel and Tourism Council' im vergangenen Jahr, Saudi-Arabien habe den am schnellsten wachsenden Tourismussektor in Nahost. Was Umweltschützer wegen des großen Wassermangels durchaus kritisch sehen. Übrigens steht auf der Agenda des Welttourismustages auch die "Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus". Man darf gespannt sein, wie viel Raum dieses Thema beim Treffen mit geplantem Gala-Dinner am heutigen Abend in der Unesco-Kulturerbestätte Diriyah dann wirklich einnimmt.