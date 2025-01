Update am Morgen: Frostige Zeiten - Trump wieder Präsident

Guten Morgen,

kalt ist es heute in Washington. Eiskalt. Es ist deshalb das erste Mal seit 40 Jahren, dass eine Vereidigung nicht draußen stattfindet, sondern in der Kuppelhalle des Kapitols, der Rotunde. Zuletzt traf es 1985 Ronald Reagan: Bei seiner zweiten Amtseinführung waren es nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes mittags annähernd minus 14 Grad. So kalt war es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1871 noch nie bei einem Machtwechsel in den USA.

Üblicherweise zieht so eine Amtseinführung ja Menschenmassen auf die National Mall, die große Promenade zwischen Kapitol und dem Lincoln Memorial. Wir erinnern uns: Dass es 2017 bei der letzten Vereidigung Trumps weniger als bei Obama waren, wollte dieser nie glauben. Na, immerhin wird es darüber heute keinen Streit geben.

19.01.2025 | 2:15 min

Doch wohin mit den angereisten Trump-Anhängern, die schließlich ihre Anreise nach Washington lange geplant haben mit teils irrwitzig teuren Hotelkosten? Vorgesehen ist eine Live-Übertragung in die Capitol One Arena, eine Mehrzweckhalle, in der sonst vor allem Eishockey oder Basketball gespielt wird. Das Problem: Sie bietet nur für gut 20.000 Menschen Platz. Die allerdings dürfen sich freuen: Trump kündigte an, nach seiner Vereidigung dort auftreten zu wollen.

Ob die anderen dann wirklich zu Hause oder zumindest im Warmen bleiben? Die Sicherheitsvorkehrungen sind jedenfalls enorm. Etwa 25.000 Polizisten und Soldaten wurden mobilisiert, das Weiße Haus, das Kapitol und Teile der Pennsylvania Avenue sind bereits von 2,40 Meter hohen Sicherheitszäunen umgeben. Der Secret Service, der für den Schutz des Präsidenten zuständig ist, begründet die Maßnahmen mit einem "bedrohlicheren Umfeld".

Man müsse mit dem zukünftigen US-Präsidenten Trump sprechen, sagt Ex-Nato-Chef Stoltenberg mit Blick auf das transatlantische Verhältnis:

19.01.2025 | 4:58 min

Soweit zu den Rahmenbedingungen. Was dann Donald Trump in seiner Rede wirklich sagt und was uns ab Tag eins seiner Präsidentschaft erwartet? Ab 17.15 Uhr berichten unser USA-Korrespondent Elmar Theveßen und ich in einem ZDF spezial live aus Washington. Wir bleiben übrigens draußen - der Kälte zum Trotz mit Blick aufs Kapitol. Was sagte Minnesotas Gouverneur und Vize-Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Tim Walz? "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung."

Also, ziehen Sie sich warm an an diesem frostigen Montag in Washington!

Antje Pieper, auslandsjournal-Moderatorin und stellvertretende Leiterin der ZDF-Politikredaktion

Was heute noch wichtig ist

Weltwirtschaftsforum in Davos: Heute beginnt das jährliche Treffen in dem schweizerischen Bergdorf. Das Motto: "Zusammenarbeit im intelligenten Zeitalter". Die Themen reichen vom Krieg in der Ukraine und Handelsstreitigkeiten bis zu Klimazielen und Künstlicher Intelligenz - und natürlich dürfte die künftige US-Politik eine Rolle spielen. Rund 60 Staats- und Regierungschefs kommen, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Am Donnerstag steht für Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum ein Auftritt auf internationaler Bühne an - wenn auch nur per Videoschalte.

Prozess gegen Messerangreifer von Southport: Er soll drei Mädchen bei einem Taylor-Swift-Tanzkurs erstochen und acht weitere Kinder und zwei Erwachsene teils lebensgefährlich verletzt haben - heute soll der Prozess gegen den inzwischen 18-jährigen Verdächtigen beginnen. Er ist wegen dreifachen Mordes und zehnfachen Mordversuchs angeklagt. Mittlerweile werden ihm auch die Herstellung eines tödlichen Gifts sowie ein Terrorvorwurf zur Last gelegt. Nachdem in sozialen Medien Falschmeldungen über die Identität des Verdächtigen verbreitet wurden, kam es zu Ausschreitungen von Rechtsextremen in mehreren britischen Städten.

Lage im Nahost-Konflikt

Hamas lässt drei israelische Geiseln frei : Die vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ist mit Verspätung am Sonntagmorgen in Kraft getreten. Im Rahmen des Deals wurden am späten Nachmittag dann die ersten drei israelischen Geiseln freigelassen. Das israelische Militär brachte die drei jungen Frauen zurück nach Israel.

Israel lässt 90 palästinensische Gefangene frei: Bei den meisten Freigelassenen handelt es sich um Frauen und Minderjährige. Die Freilassung erfolgte mehr als sieben Stunden, nachdem die radikal-islamistische Terrororganisation Hamas drei israelische Geiseln übergeben hatte. Bei den meisten Freigelassenen handelt es sich um Frauen und Minderjährige.Die Freilassung erfolgte mehr als sieben Stunden, nachdem die radikal-islamistische Terrororganisation Hamas drei israelische Geiseln übergeben hatte.

Hamas veröffentlicht Video über Geisel-Freilassung: Das Video wurde auf dem Telegram-Kanal der Kassam-Brigaden veröffentlicht. Es verbreitete sich aber auch schnell in den sozialen Medien. Von israelischer Seite wird es als zynische Inszenierung bewertet. Das Video wurde auf dem Telegram-Kanal der Kassam-Brigaden veröffentlicht. Es verbreitete sich aber auch schnell in den sozialen Medien. Von israelischer Seite wird es als zynische Inszenierung bewertet.

Warum der Gaza-Wiederaufbau Milliarden kostet : Der Gazastreifen ist nach 15 Monaten im Krieg in weiten Teilen unbewohnbar. Gebäude und Infrastruktur sind beinahe komplett zerstört.

19.01.2025 | 1:37 min

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Wie Russland mit Luftangriffen bei Kursk scheitert : Trotz massiver Angriffe auf ukrainische Stellungen kann Russland in Kursk kaum Boden gut machen. Auf ukrainischem Gebiet hingegen kommt Moskau voran. Die Lage bleibt angespannt. Der Wochenrückblick von Sicherheitsexperte Christian Mölling.

Highlights der Fußball-Bundesliga

In der Fußball-Bundesliga hat die Rückrunde begonnen. Tabellenführer Bayern München gewann 3:2 gegen Wolfsburg, spürt aber den heißen Atem von Verfolger Bayer Leverkusen. Der Titelverteidiger siegte im rheinischen Duell gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:1, angeführt vom überragenden Nationalspieler Florian Wirtz.

20.01.2025 | 10:59 min

Grafik des Tages

Die Temperaturen in Deutschland werden auch in den kommenden Wochen nicht deutlich steigen, Minus-Grade sind vor allem nachts vielerorts noch möglich. Besonders betroffen davon sind obdachlose Menschen, für die die Kälte lebensgefährlich werden kann. Aus Angst vor Gewalt und Diebstahl meiden viele die Notunterkünfte und bleiben auf der Straße. Dort sind sie auf Hilfe angewiesen - wozu auch jeder Einzelne beitragen kann.

Zahl des Tages

58 - so viel Prozent häufiger als im Vorjahr wurden Countrysongs im Jahr 2024 in Deutschland gestreamt. Auch das Genre Folk erfreute sich wachsender Beliebtheit. Der Sonderauswertung von GfK Entertainment und dem Bundesverband Musikindustrie zufolge gab es hier einen Zuwachs von 26 Prozent.

Ein Lichtblick

Sie will in die Fußstapfen von Matthias Maurer und Alexander Gerst treten: Wird Amelie Schoenenwald die erste deutsche Frau im All? Hartes Training soll sie darauf vorbereiten.

19.01.2025 | 2:46 min

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Eher selten mischen sich Psychologen in die Politik ein - wenn es um Ängste geht, hingegen schon: Warum sie nun vor Donald Trump und den gesellschaftlichen Folgen seiner Macht warnen und wie wir uns schützen können, erklärt die Psychologin und Transformationsberaterin Lea Dohm in der Terra-X-Kolumne

Gesagt

Eins plus eins ist nicht zwei sondern eins. Die Rettung ist nicht die des Einzelnen sondern aller gemeinsam. „ Ernesto Cardenal, nicaraguanischer Befreiungstheologe

Priester, Mystiker, Widerstandskämpfer, Revolutionär, Poet, Marxist ... der nicaraguanische Schriftsteller und Befreiungstheologe Ernesto Cardenal zählte zu den schillerndsten Persönlichkeiten Lateinamerikas. "Sein heißt vereint sein", schrieb er in seinem posthum veröffentlichten Werk "Nichts existiert allein - Letzte Gedichte". Im Urknall habe alles einen gemeinsamen Ursprung und eine konstante Verbindung - und in der fortdauernden Schöpfung auch eine gemeinsame Zukunft. Eins eben. Heute wäre Cardenal 100 Jahre alt geworden. Er starb 2020.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 20.01.2025 | 2:42 min

So wird das Wetter heute

Am Montag bleibt es in der Nordwesthälfte durch Nebel und Hochnebel meist trüb. Sonst scheint nach Auflösung einzelner Nebelfelder trotz hoher Wolken oft die Sonne. Die Temperatur erreicht 0 bis 9 Grad.

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.