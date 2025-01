Gaza-Deal: Hamas lässt drei israelische Geiseln frei

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Reichart: Frauen "in guter Verfassung"

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die drei Frauen in einem Fahrzeug in Gaza von einer großen Menge umringt wurden. Bewaffnete Hamas-Mitglieder begleiteten sie und drängten die Menschen zurück.

ZDF-Korrespondent Thomas Reichart berichtet von einer "freudig-angespannten" Stimmung in Tel Aviv. Immer mehr Menschen hätten sich auf dem "Platz der Geiseln" versammelt. Die drei Frauen "sollen in einer guten Verfassung sein", sagt Reichart. Die Hamas versuche derweil den "desaströsen Krieg" in einen Sieg für die Menschen in Gaza umzudeuten. "Die Freilassung der etwa 90 palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen, die heute im Gegenzug freikommen, die könnte diese Erzählung nochmal stärken."