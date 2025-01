Waffenruhe verzögert sich - Netanjahu wartet auf Liste

Die für 7:30 Uhr (MEZ) geplante Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Krieg verzögert sich. Das teilte Israels Armeesprecher Daniel Hagari mit. Hintergrund sei, dass die Hamas bislang keine Liste mit den Namen der Geiseln übermittelt habe, die im Laufe des Tages im Rahmen des Deals freikommen sollen. Solange die Hamas das Abkommen nicht erfülle, greife die israelische Armee weiter an, sagte Hagari.

Hamas: "Technische Gründe" für Verzögerung

Die Hamas bekräftigte, dass sie zu dem Abkommen stehe und machte "technische Gründe vor Ort" für die Verzögerung bei der Lieferung der Namen verantwortlich. Details dazu nannte sie nicht. Die Hamas hätte die Geisel-Namen eigentlich schon am Samstag mitteilen müssen.

Nach der Hamas hat am Freitagabend auch Israels Regierung der Vereinbarung des Gaza-Abkommens zugestimmt.

Freilassung erster Geiseln für 15 Uhr geplant

Laut der israelischen Regierung ist die Freilassung der ersten drei Geiseln heute um 15 Uhr MEZ geplant. Nach israelischen Angaben handelt es sich um drei Zivilistinnen. Etwa zur gleichen Zeit sollen in Israel die ersten rund 90 palästinensischen Häftlinge freigelassen und von Sicherheitskräften entweder ins besetzte Westjordanland oder in den Gazastreifen gebracht werden.

Bei den freikommenden Palästinensern handelt es sich nach Regierungsangaben vor allem um Häftlinge, die nicht an dem Massaker der Hamas und anderer Extremisten vom 7. Oktober 2023 in Israel mit 1.200 Toten und mehr als 250 Verschleppten beteiligt waren. Es dürften vor allem Hamas-Kämpfer freikommen, die während der Kämpfe im vergangenen Jahr gefangen genommen wurden, und wegen leichterer Delikte Inhaftierte.

Gedenken in Israel ein Jahr nach dem Hamas-Überfall.

Ob es angesichts des verzögerten Beginns der Waffenruhe bei dem Zeitplan bleibt, blieb zunächst ungewiss. Netanjahu hatte am Samstagabend bekräftigt, Israel werde bei einem Scheitern des Abkommens die Kämpfe wiederaufnehmen und alle Kriegsziele durchsetzen, darunter die Zerschlagung der Hamas.

Mehr humanitäre Hilfe für Palästinenser

Nahost-Experte Steinberg sieht in der Waffenruhe einen Vorteil für die Hamas. Die Terroristen könnten sich reorganisieren, was für Israel schlecht zu akzeptieren sei, so Steinberg.

