Nach Geisel-Übergabe: Israel lässt 90 Häftlinge frei

Sprechchöre und Jubel

Das israelische Militär, das das Westjordanland besetzt hält, hat die Palästinenser wiederholt vor jeder Form von öffentlichen Feiern gewarnt. Die Freilassung fand mitten in der Nacht statt, was von den Palästinensern als Versuch kritisiert wurde, die Stimmung zu dämpfen und Menschenmengen davon abzuhalten, die Gefangenen zu Hause zu begrüßen.

Prominente Inhaftierte wieder frei

Die prominenteste Inhaftierte, die freigelassen wurde, war Chalida Dscharrar, 62, Mitglied einer säkularen linken Gruppierung, die in den 1970er Jahren an Anschlägen gegen Israel beteiligt war. Seit ihrer Verhaftung Ende 2023 wurde sie unter unbefristet verlängerbaren Verwaltungshaftanordnungen festgehalten, die von Menschenrechtsgruppen kritisiert wurden.

Nächste Freilassung von Geiseln am Samstag

Die nächste Freilassung von Geiseln und Gefangenen soll am Samstag erfolgen. Die Waffenruhe war am Sonntagvormittag mit knapp drei Stunden Verspätung in Kraft getreten und soll sechs Wochen gelten. Während dieser Zeit sollen insgesamt 33 israelische Geiseln gegen Hunderte Palästinenser in israelischer Haft ausgetauscht werden.